Brexit: O adeus do Reino Unido após 47 anos

Após 47 anos de vida em comum, o Reino Unido e a União Europeia seguem a partir desta sexta-feira caminhos separados. O adeus está marcado para as 23 horas e será assinalado com um misto de celebração e pesar em ambos os lados da Mancha, mas a verdadeira separação só ocorrerá a 31 de dezembro. Só nessa altura se saberá se o divórcio será amistoso ou litigioso.

Durante os primeiros onze meses, pouco ou nada vai mudar, pelo menos na vida dos cidadãos comuns. O Reino Unido continuará a fazer parte do mercado único e da união aduaneira, os cidadãos britânicos e europeus poderão continuar a circular livremente e Londres continuará a ter de acatar as regras de Bruxelas, embora já não tenha poder para as discutir ou alterar. Isto porque o Reino Unido deixará de estar representado nas instituições europeias e os eurodeputados britânicos já fizeram as malas para regressar a casa. Esta sexta-feira à noite, a bandeira britânica hasteada na sede do Parlamento Europeu será arriada e guardada no Museu da UE e, nos sites oficiais, o Reino Unido passará a estar representado a cinzento ou bege, as cores reservadas aos "outros países".

Durante este período de transição, os dois lados vão tentar chegar a acordo sobre a futura relação comercial, mas o tempo é curto e a possibilidade de um ‘Brexit duro’ no final do ano continua a ser uma realidade.



SAIBA MAIS

Transição

Até 31 de dezembro de 2020, os cidadãos europeus poderão entrar no Reino Unido com cartão de cidadão ou passaporte e sem necessidade de visto, para visitas ou viagens com duração até três meses.



400

Entre os mais de 2,6 milhões de europeus não britânicos a residir em terras de Sua Majestade, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português estima que haja cerca de 400 mil cidadãos nacionais.



Residência

Para continuarem a residir legalmente no Reino Unido, os cidadãos portugueses terão de submeter as suas candidaturas, para esse efeito, junto das autoridades britânicas até ao dia 30 de junho de 2021.