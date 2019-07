Brexit: Parlamento recomenda ao Governo criação de plano de contingência

O parlamento aprovou esta sexta-feira duas recomendações ao Governo para que crie um plano de contingência que atenue os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia.Os dois projetos de resolução, um do PSD e outro do CDS, foram aprovados com votos favoráveis do PSD, CDS e PAN, o voto contra do PS, e abstenção dos restantes.Com esta resolução, os social-democratas recomendam ao Governo que intensifique os trabalhos para preparar um plano de ação de contingência para a saída do Reino Unido da União Europeia com ou sem acordo.O PSD aconselha ainda o executivo a "informar a Assembleia da República do ponto de situação da preparação do plano".No caso do CDS, a recomendação também pede um plano de ação, mas que envolva os parceiros sociais e reflita os seus contributos nas medidas setoriais.Além disso, o CDS pede ao Governo para reforçar a resposta dos consulados no Reino Unido aos processos de regularização da situação dos cidadãos nacionais a residir e trabalhar no país.Além disso, o partido dirigido por Assunção Cristas, recomenda a criação de "uma linha de crédito para o apoio às empresas portuguesas que operam ou exportam para o Reino Unido" e o lançamento, "à margem do plano de ação, de uma campanha de informação" orientada para as empresas.Esta campanha, defende o CDS, deve incidir em particular na necessidade de as empresas "desenvolverem planos de contingência para a mitigação dos efeitos perniciosos que possam resultar da saída do Reino Unido" da União Europeia.De acordo com os textos das resoluções aprovadas, o PSD lembra que "independentemente do cenário" de saída do Reino Unido, o evento será "fonte de perturbações significativas para as empresas, para as administrações europeias e para a vida dos cidadãos"."Os elos económicos e comerciais entre Portugal e o Reino Unido são extremamente relevantes", refere o PSD, adiantando que o único estudo nacional feito -- pela Confederação Empresarial Portuguesa (CIP) -- "conclui no sentido de existirem reduções potenciais das exportações globais para o Reino Unido entre cerca de 15% e 26%, consoante os cenários considerados".Por isso, diz o partido de Rui Rio, "o impacto negativo do Brexit na economia elevar-se-ia, assim, a valores entre 0,5% e 1% do PIB".Para o CDS, há duas áreas onde o Governo deve concentrar os esforços e recursos da política pública: "os cidadãos e o apoio às empresas a exportar para o Reino Unido"."São detetáveis sentimentos de preocupação assinaláveis junto dos cerca de 400.000 cidadãos nacionais que, persistentemente, têm resistido a todo o processo do Brexit e às alterações inevitáveis que se anunciam", lembra o CDS, defendendo que "é essencial assegurar respostas administrativas céleres e eficazes".No que respeita às empresas, "impõe-se certamente a contenção de perdas, o controlo da instabilidade e a mitigação da perturbação previsivelmente induzidas na dinâmica empresarial", diz o documento, referindo a existência de quase 3.000 empresas nacionais a operar ou exportar para aquele país.