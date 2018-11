May defende que rascunho desenhado com a UE "não é o acordo final" do Brexit

Primeira-ministra britânica debaixo de fogo após demissões de ministros em rota de colisão.

Por Lusa | 10:55

A primeira-ministra britânica esclareceu esta quinta-feira que o rascunho do acordo para o 'Brexit' aprovado na quarta-feira "não é o acordo final", mas é do interesse nacional e permite sair da UE "de forma suave e ordeira".

"O que nós concordámos ontem [quarta-feira] não foi o acordo final. É um rascunho de um tratado. Significa que vamos deixar a UE de uma forma suave e ordenada e define a estrutura para um relacionamento futuro que garante o interesse nacional", vincou Theresa May.

Theresa May foi apresentar o texto à Câmara dos Comuns e começou a declaração agradecendo a Dominic Raab e Esther McVey, que se demitiram esta manhã do ministério para a Saída da União Europeia e do ministério do Trabalho e Pensões, respetivamente.



Mas a primeira-ministra deixa um aviso aos parlamentares: "A escolha é clara: Podemos escolher sair sem acordo, podemos arriscar não haver Brexit de forma nenhuma, ou podemos escolher unirmo-nos e apoiar o melhor acordo que pode ser negociado", disse May no Parlamento.



Em resposta, Jeremy Corbin, trabalhista que lidera a oposição, diz que o acordo "está morto" e que o governo está "num caos" após a demissão de três ministros e dois secretários de Estado, horas depois de o conselho de ministros ter aprovado o acordo com a UE.