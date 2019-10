Receio de Brexit sem acordo faz disparar candidaturas a residência britânica

O número de candidaturas de portugueses ao estatuto de residente no Reino Unido, obrigatório para depois do 'Brexit', voltou a disparar em setembro devido ao risco de saída sem acordo, de acordo com estatísticas do ministério do Interior britânico.

Até ao final de setembro registaram-se 45.300 portugueses, quase o dobro das 24.300 candidaturas contabilizadas em agosto e quase quatro vezes mais do que a média dos dois meses anteriores.

No geral, o Governo britânico processou em setembro perto de 496 mil candidaturas de nacionais dos 27 Estados membros da União Europeia (UE), quase o dobro das 283 mil de agosto, aumento que a ativista do grupo 3million, Maike Bohn, atribui ao crescente receio de um 'Brexit' sem acordo a 31 de outubro.