Supremo britânico anuncia decisão sobre a legalidade da suspensão do parlamento na próxima semana

O Supremo Tribunal britânico vai anunciar "no princípio da próxima semana" a decisão sobre a legalidade da suspensão do parlamento pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou esta quinta-feira a presidente do coletivo, Brenda Hale.

O tribunal de última instância ouviu nos últimos dias os argumentos dos advogados dos requerentes e do governo.

A deliberação vai responder aos recursos de ambas as partes a duas ações judiciais que tiveram resultados contraditórios.