Tribunal escocês considera legal a suspensão do parlamento britânico

Um tribunal na Escócia decidiu esta quarta-feira que a suspensão do parlamento decretada pelo governo britânico é legítima e rejeitou uma providência cautelar interposta por 75 parlamentares britânicos que visavam cancelá-la.

O juiz Raymond Doherty, do tribunal Court of Session, em Edimburgo, afirmou que a ação do governo "não viola a lei", porque o poder de suspender a Câmara dos Comuns "é um poder reservado ao executivo".

A ação foi iniciada por um grupo de cerca de 75 deputados e membros da Câmara dos Lordes pró-europeus em julho, quando a suspensão do parlamento ainda era apenas uma possibilidade.