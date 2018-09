Tusk rejeita proposta britânica sobre relações comerciais e dá outubro como prazo

Presidente do Conselho Europeu indicou outubro como prazo para fechar o acordo do 'Brexit'.

Por Lusa | 14:53

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, indicou esta quinta-feira que a proposta apresentada por Londres para as futuras relações comerciais com a União Europeia "não vai funcionar", indicando outubro como prazo para fechar o acordo do 'Brexit'.

"Apesar de haver elementos positivos na proposta 'Chequers' [apresentada pelo Governo britânico], o quadro sugerido para a cooperação económica não vai funcionar", disse Tusk, em conferência de imprensa, no final de uma cimeira informal, na Áustria.

"O momento da verdade será o Conselho Europeu de outubro", salientou Tusk, data em que espera ter o acordo negociado.