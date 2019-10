Unionistas da Irlanda do Norte rejeitam proposta sobre o Brexit

O Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP), determinante para o acordo sobre o Brexit, disse esta quinta-feira que "tal como estão as coisas" não pode aceitar o pacto que Londres está a negociar com a União Europeia.

A líder do DUP, Arlene Foster, em comunicado, manifesta reservas em relação ao acordo, a poucas horas do Conselho Europeu que vai realizar-se em Bruxelas.

Boris Johnson esperava concluir as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, mas os unionistas, que compõem a coligação governamental conservadora britânica, não concordam com a proposta sobre a fronteira que separa a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.