Deputados britânicos decidem esta terça-feira se introduzem legislação que impõe um novo adiamento do 'Brexit'

Os deputados britânicos deverão votar esta terça-feira entre as 21h00 e 22h00 horas sobre se aprovam a iniciativa para introduzir legislação que impõe um novo adiamento do 'Brexit' para impedir uma saída sem acordo a 31 de outubro.

Uma moção para um debate de emergência deverá ser apresentada pelas 18h00 horas e esta determina que o debate acabe, no máximo, às 22h00 horas, mas cabe ao líder da Câmara dos Comuns, John Bercow, decidir se aceita a proposta e a duração do debate, cujo final pode ser antecipado.

A moção, liderada pelo deputado trabalhista Hilary Benn mas subscrita por vários conservadores (o partido no Governo) como Oliver Letwin e Philip Hammond, visa introduzir um projeto de lei que pretende descartar um 'Brexit' sem acordo a 31 de outubro.



Boris Johnson quer evitar adiamento e ir para a frente com o Brexit no dia 31 de outubro. Primeiro-ministro considera adiamento sem sentido.