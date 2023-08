Grupo dos BRICS vai passar a integrar mais seis países incluindo o Irão e a Arábia Saudita

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje a entrada da Argentina, Egito, Etiópia, Irão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos no grupo de economias emergentes BRICS (Brasíl, Rússia, Índia, China e África do Sul).

"Decidimos convidar a República da Argentina, a República Árabe do Egito, a República Federal da Etiópia, a República Islâmica do Irão, o Reino da Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, para serem membros de pleno direito, efetivo a partir de 01 de janeiro de 2024", anunciou.

O líder sul-africano falava em conferência de imprensa conjunta, em Sandton, sobre o resultado das deliberações da 15.ª cimeira de chefes de Estado e de Governo do BRICS, hoje terminada, em Joanesburgo, África do Sul.

De acordo com a Reuters, apesar de todos os membros dos BRICS terem manifestado publicamente o seu apoio ao crescimento do grupo, houve divisões entre os líderes sobre a quantidade e a rapidez com que o mesmo deveria ser expandido.