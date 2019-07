Brisa revoluciona portagens nos Estados Unidos

A A-to-be, a empresa detida pela Brisa, instalou 113 máquinas de pagamento automático de portagens do Illinois, no cumprimento de um negócio com a Illinois Tollway, uma das concessões de autoestradas daquele Estado norte-americano.

Esta aposta no mercado dos Estados Unidos é um dos principais desafios para a empresa portuguesa, num país onde a cobrança eletrónica de portagens é ainda um tema pouco desenvolvido já que 20% dos consumidores não possui conta bancária.

"Estamos perante uma sociedade que está muito habituada a pagar com dinheiro e que agora passa a ter cobrança eletrónica que permite pagar de todas as formas. Obviamente que esse é um grande desafio para nós enquanto empresa", explicou Luís Nunes, Chief Strategy Officer (CSO) da A-to-Be, durante a apresentação do projeto à imprensa portuguesa em Chicago.

Assim, os passageiros vão poder efetuar o pagamento das portagens não apenas com numerário (moedas e notas), mas também com cartão multibanco e de crédito e ainda através de aplicações tecnológicas como a Apple Pay e a Google Pay. Esta nova tecnologia vem assim substituir os chamados 'coin baskets' ('cestos de moedas') e introduzir uma novidade: a possibilidade de devolução de troco.

O projeto que a empresa iniciou no Illinois envolve o fornecimento de um total de 270 máquinas para o pagamento automático de portagens.

Atualmente, a tecnológica do grupo Brisa conta ainda com contratos em outros cinco estados dos EUA. Para além do Illinois, a A-to-Be serve clientes na Virginia, na Carolina do Sul, no Colorado, em Washington e na Califórnia, com contratos que vão desde a entrega de máquinas para o pagamento eletrónico e manual de portagens, mas também de serviços de "backoffice" e de operação, e ainda uma forte aposta nos veículos autónomos e na inteligência artificial.



Mas a expansão não deverá ficar por aqui: a empresa já tem em vista outras oportunidades de negócio para os próximos anos nos EUA entre 50 e 100 milhões de dólares, em estados como Ohio, Kentucky, Texas e ainda Porto Rico.