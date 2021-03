Brisbane, na Austrália, fecha-se para conter surto de Covid-19

A terceira maior cidade da Austrália, Brisbane, no Estado de Queensland, está confinada por um período de três dias após terem sido detetados quatro novos casos de transmissão comunitária do Sars-CoV-2, o que eleva para 73 os casos ativos de Covid-19 no município.Para travar mais contágios, os infetados foram isolados e as autoridades estão a contactar todas as pessoas que com eles tiveram contacto nos últimos dias. A responsável do governo daquele Estado, Annastacia Palaszczuk, pediu à restante população que fique em casa na medida do possível e que use máscara e mantenha o distanciamento social se tiver de sair.Entretanto, os cerca de 2,5 milhões de residentes da cidade correram aos supermercados, esgotando os bens de primeira necessidade, enquanto os estados vizinhos fecharam as fronteiras e vários eventos desportivos e turísticos foram cancelados. Em declarações à imprensa local Annastacia Palaszczuk pediu desculpa pelas medidas restritivas mas acrescentou que "é a única maneira de evitar um confinamento mais longo".O surto em Brisbane começou há três semanas, quando um médico de um hospital na capital de Queensland contraiu a doença, após tratar de um doente de Covid-19 que tinha regressado do estrangeiro.