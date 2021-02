Britânica Jaguar só terá carros 100% elétricos a partir de 2025

A marca de automóveis britânica Jaguar só terá veículos 100% elétricos a partir de 2025, enquanto a marca Land Rover SUV terá o seu primeiro modelo de emissão zero em 2024, de acordo com a nova estratégia do grupo denominada "Reimagine".

O consórcio Jaguar-Land Rover, nas mãos do grupo indiano Tata, quer reinventar o luxo moderno com base na sustentabilidade, experiências exclusivas dos clientes e um impacto social positivo no ambiente e na sociedade, de acordo com o seu CEO (Chief Executive Officer), Thierry Bolloré, que explicou num comunicado que para isso vão eletrificar as suas duas marcas: Jaguar e Land Rover.

No caso da Jaguar, em meados desta década, tornar-se-á uma marca topo de gama "totalmente elétrica" com tecnologias pioneiras de última geração e na sua carteira não haverá substituto para o atual modelo XJ, embora se mantenha o nome.