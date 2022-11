Britânico que esteve infetado com Covid-19 durante 411 dias finalmente curado com mesmo medicamento que Trump tomou

Um homem de nacionalidade britânica esteve infetado durante 411 dias com Covid-19, tendo sido testado pela primeira vez em dezembro de 2020, está finalmente curado após tratamento com recurso a Regeneron, o mesmo medicamento que Donald Trump tomou quando esteve infetado.Apesar do homem ter um sistema imunitário enfraquecido, devido a um transplante de rim, conseguiu sobreviver e é considerada a pessoa com a infeção mais duradoura de Covid-19. Testou positivo desde dezembro de 2020 até janeiro de 2022, apesar de ir perdendo os sintomas ao longo do tempo.Segundo informação divulgada pela Sky News, os médicos dos hospitais Guy's e St.Thomas, ambos localizados em Londres, afirmam não ter conhecimento de nenhum outro caso em que alguém se tenha conseguido curar após uma infeção tão prolongada.O paciente, de 59 anos, estava infetado com uma das primeiras versões da Covid, oriunda de Wuhan, que posteriormente evoluiu e foi substituída pela variante Alpha, Delta e Omicron. Só após a variante do indivíduo ter sido identificada, é que se procedeu ao seu tratamento com recurso a Regeneron.A equipa de médicos também esteve em contacto com outro paciente que acabou por morrer depois de 505 dias infetados. Em ambos os casos, nem o paciente que morreu nem o que conseguiu sobreviver após 411 dias infetado demonstraram ter sido reinfetados.