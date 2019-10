Estudo aconselha a redução do consumo de bacalhau da Noruega em nome da sustentalidade

O mesmo guia indica que as medidas que têm sido adotadas para conter a pesca deste tipo de peixe têm sido ineficazes.



As alternativas dadas são o bacalhau capturado no Árctico Nordeste ou na Islândia.

Os consumidores britânicos estão a ser aconselhados a evitar o consumo do bacalhau vindo do mar do Norte, na costa da Noruega, em nome da sustentalidade.O alerta parte de uma avaliação negativa por parte do Guia do Bom Peixe da Sociedade de Conservação Marinha. Este guia determina quais são as espécies de peixe a evitar por estarem em risco. O bacalhau é uma das espécies mais afetadas pelas pescas intensivas uma vez que a procura é grande, especialmente na costa norueguesa."Há evidências claras de que o stock [de bacalhau capturado na costa norueguesa] está a ser capturado de forma insustentável e que a biomassa está a um nível tão baixo que o stock está a sofrer com a redução da capacidade reprodutiva e está esgotado", lê-se no guia da Sociedade de Conservação Marinha.