Britânicos ‘boicotam’ diplomatas da União Europeia

O braço de ferro de quase um ano entre o Reino Unido e a UE por causa da missão diplomática europeia naquele país não dá sinais de ser resolvido. Na verdade, agravou-se mesmo, com a revelação de cartas do diplomata português João Vale de Almeida, líder da diplomacia da UE em solo britânico, nas quais manifesta preocupação com o estatuto a ser concedido a si e à sua missão de 25 elementos.









O governo de Boris Johnson insiste que não dará ao embaixador os privilégios e imunidades reconhecidos aos representantes diplomáticos ao abrigo da Convenção de Viena. Os britânicos alegam que tratar a UE como um Estado Nação abriria um precedente, que outras organizações podiam aproveitar para exigir estatuto diplomático pleno e as proteções e garantias que ele concede.

Apesar de o Reino Unido garantir que esta atitude nada tem a ver com o Brexit, a verdade é que praticamente só os britânicos tomam esta atitude. Os EUA de Trump tiveram-na durante cerca de um ano, mas recuaram em 2019. A UE tem estatuto diplomático pleno em 142 países de todo o Mundo, nos quais os diplomatas europeus são tratados como os representantes de Estados soberanos.





O ‘bloqueio’ britânico deverá ser debatido na segunda-feira, no primeiro conselho de assuntos externos da UE desde o final da transição do Brexit.