Britânicos com esperança de férias em Portugal em risco de não o poderem fazer

O estado de calamidade em Portugal mantido pelo Governo até dia 30 de maio está a ser notícia nos meios de comunicação britânicos devido à desilusão dos turistas que esperavam gozar os seus dias de descanso em terras lusas.Após o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ter colocado o nosso país na lista verde para viagens não essenciais, muitos foram os turistas britânicos a marcar férias em Portugal, mas o anúncio do Governo português pode impedi-los de cumprir as férias desejadas.Devido à pandemia de Covid-19, atualmente as viagens não essenciais do Reino Unido em Portugal ainda não são permitidas.De acordo com o jornal Times, "um alto funcionário português" disse que, "se não resolverem a alternativa, milhares de visitantes britânicos serão recusados ??no aeroporto, o que não é um bom cenário".O Algarve é um dos destinos favoritos dos turistas britânicos e o Porto, devido à final da Champions, a 29 de maio, também era uma das cidades portuguesas desejadas para este verão.