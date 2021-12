Britânicos desiludidos com efeitos do Brexit

Um ano depois do Brexit, a maioria dos britânicos pensa que o processo de separação relativamente à União Europeia (UE) foi mal conduzido. De acordo com uma sondagem realizada uma semana depois da demissão de David Frost, ministro britânico do Brexit, mais de seis em cada dez britânicos pensam que o processo correu mal ou pior do que o esperado.









Cerca de 42% das pessoas que votaram pela saída da UE em 2016 têm opinião negativa sobre os resultados conseguidos: 26% dizem que correu pior do que esperavam e 16% já esperavam que corresse mal e os acontecimentos confirmaram o esperado. Somente 17% dos votantes pela saída se mostraram satisfeitos com os resultados.

Leia também Apenas 4% dos britânicos acreditam que Brexit tem corrido "muito bem", revela sondagem Quanto aos eleitores que votaram pela permanência na UE, 86% dizem que correu mal ou pior do que esperavam.

Do total dos inquiridos para a sondagem ‘Opinium’, realizada para o jornal ‘The Observer’, somente 14% disseram que o Brexit correu melhor do que esperavam.





Para Adam Drummond, um dos responsáveis pelo estudo, um dos resultados mais surpreendentes é que os eleitores que votaram pela saída têm agora menos certezas quanto à sua escolha: “Ou seja, em vez de termos dois blocos uniformemente opostos, o bloco dos que votaram pela permanência na UE continua unido na ideia de que o Brexit é mau enquanto o bloco dos que votaram pela saída se mostra bastante mais dividido.”