Britânicos entram ilegalmente na área de segurança do vulcão La Palma para tirar fotografias

Quatro britânicos quebraram as regras de segurança impostas pela polícia no vulcão La Palma, nas Canárias, e tiraram fotografias perto da lava.De acordo com os meios de comunicação espanhóis, os homens terão viajado de barco desde Tenerife para visitarem as áreas perigosas em redor da lava do vulcão e fora dos limites impostos para a população.O grupo publicou as fotografias que tiraram perto da lava nas redes sociais, onde escreveram que teriam "de fugir aos militares e à polícia" mas que a "missão" tinha sido bem sucedida.Os homens podem vir a enfrentar processos judiciais por terem colocado as suas vidas em perigo e os serviços de segurança em risco.As imagens publicadas pelo grupo foram utilizadas pela polícia para identificar os suspeitos que infringiram a lei. Ainda assim, os nomes dos envolvidos não foram divulgados para os meios de comunicação.Recorde-se que o vulcão de La Palma entrou em erupção no dia 19 de setembro e, até ao momento, mais de dois mil edifícios foram destruídos e milhares de pessoas tiveram de abandonar as suas casas.