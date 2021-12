Britânicos fazem filas de espera para terceira dose da vacina Covid após alerta sobre Ómicron

Longas filas de espera formaram-se esta segunda-feira junto a centros de vacinação em Inglaterra, na sequência do apelo do Governo britânico aos adultos para se protegerem com uma terceira dose de reforço devido ao risco da variante Ómicron.

A página de agendamento pela Internet esteve inacessível temporariamente devido ao excesso de procura, após o primeiro-ministro, Boris Johnson, apelar no domingo aos adultos elegíveis, ou seja, aqueles que tenham recebido uma segunda dose, para que se apresentassem nos centros.

O resultado foi uma corrida a centros com tempos de espera de várias horas desde esta manhã.