Britânicos geram polémica ao oferecerem dinheiro a um mendigo para tatuar a testa

Revolta despertou quando foram publicadas fotos do mendigo a ser tatuado, em Benidorm.

13:01

Um grupo de rapazes britânicos, durante uma despedida de solteiro em Benidorm, ofereceu 77 euros a um mendigo para que ele tatuasse na testa o nome do noivo do grupo. O grupo de turistas provocou indignação ao partilhar a foto do homem a tatuar a testa, nas redes sociais.

De acordo com o jornal The Sun, o grupo encontrou o homem a dormir nas ruas de Benidorm e abordou-o com a proposta "desumana". Aliciado pelo valor monetário, o sem-abrigo acabou por aceitar a proposta fazendo-se acompanhar do grupo de jovens para um estúdio de tatuagens próximo.

A polémica despertou a revolta e a indignação quando o grupo de jovens partilhou nas redes sociais uma fotografia do mendigo a ser tatuado na testa. Na foto o homem surge a sorrir enquanto o tatuador lhe tatua o nome na testa.

De acordo com o Daily Star, o mendigo estava a sentir muita dor enquanto estava a ser tatuado e quase parou a meio do processo.

Mais tarde o estúdio de tatuagens também publicou o sucedido mas foi rapidamente humilhado e criticado pelos seguidores e acabou por eliminar a publicação.

As críticas dos internautas alegam falta de ética por parte dos jovens britânicos, dizendo ser uma situação chocante. Em declarações ao The Sun, críticas dizem que "o que fizeram a este homem é totalmente desumano e abusador".