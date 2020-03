Britânicos indignados com tratamento especial de Príncipe Carlos

O príncipe Carlos, de 71 anos, continua a recuperar na sua casa em Balmoral, mantendo-se com sintomas ligeiros de coronavírus, mas em Inglaterra e Escócia as vozes críticas insurgem-se contra o herdeiro ao trono, acusando-o de ter tido tratamento especial.



Segundo o ‘Daily Mail’, o príncipe de Gales e a mulher, Camilla (que está livre de coronavírus), foram testados através do serviço nacional de saúde escocês, que tem estado debaixo de fogo por recusar fazer o exame a milhares com sintomas ligeiros - como é o caso de Carlos -, entre os quais funcionários do próprio serviço de saúde. No site, pode ler-se que, no geral, apenas serão testados "pacientes que apresentem fortes sintomas e que necessitem de tratamento hospitalar".



A casa real ainda não se pronunciou acerca das críticas e também não confirmou se a rainha, de 93 anos, já fez o teste. \



Meghan quer Harry longe de Inglaterra

Meghan e Harry já voltaram ao Canadá e, apesar da condição de saúde do príncipe Carlos, a duquesa de Sussex não quer que o marido viaje para Inglaterra para dar apoio à família, avança o ‘Daily Mail’. No entanto, apoio não tem faltado ao herdeiro ao trono que, esta quinta-feira, comovido, agradeceu as mensagens de conforto que tem recebido.