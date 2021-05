Britânicos poderão fazer férias em Portugal sem quarentena no regresso ao Reino Unido

Os britânicos poderão viajar para Portugal sem ter de cumprir duas semanas de isolamento no regresso ao Reino Unido. O nosso país deverá estar na 'lista verde' de 12 destinos que o Reino Unido deverá anunciar a partir de dia 17 de maio.A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira um novo conjunto de regras que "têm em conta a evolução das campanhas de vacinação e a evolução da situação epidemiológica a nível mundial". Ou seja, Bruxelas propôs um levantamento das restrições de viagens para quem esteja vacinado contra a Covid-19 numa tentativa de recuperar mais rapidamente o setor do turismo.A 'lista verde' deverá incluir, além de Portugal, Malta, Jamaica, Barbados, Israel, Marrocos, Gibraltar e Granada, de acordo com o CEO da consultoria de viagens The PC Agency, Paul Charles.