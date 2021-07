Britânicos vacinados contra a Covid-19 já podem vir a Portugal sem fazerem quarentena no regresso

A partir desta segunda-feira, os britânicos vacinados contra a Covid-19 já podem vir a Portugal sem serem obrigados a fazer quarentena no regresso a casa.Recorde que Inglaterra levantou hoje quase todas as restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus , incluindo o uso obrigatório de máscara, apenas recomendado nas lojas e transportes, e o distanciamento social.O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, justifica a decisão com o êxito da vacinação - dois terços dos adultos têm as duas doses -, que reduziu a doença grave, as hospitalizações e as mortes, afastando o risco de sobrecarga do sistema de saúde.Boris Johnson pediu domingo aos britânicos que, "por favor", sejam "cautelosos" a partir de hoje, numa altura em que, no país mais afetado da Europa, o número de casos diários de infeção ultrapassa os 50.000 e os números totais elevam-se a 128.600 mortos e mais de 585.000 novos casos desde 1 de julho.