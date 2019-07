British Airways multada em 204 milhões de euros após ataque informático a cartões de pagamento

A British Airways anunciou esta segunda-feira ter sido multada em 204 milhões de euros pela agência britânica para a proteção de dados pessoais (ICO), na sequência do roubo de dados de centenas de milhares de clientes da transportadora no ano passado."Estamos surpresos e desapontados" apontou, em comunicado, o presidente da British Airways, Alex Cruz."A British Airways respondeu rapidamente ao ato criminoso do roubo dos dados de clientes e não encontrou evidências de atividade fraudulenta nas contas afetadas por esse roubo", acrescentou.O presidente executivo da IAG, Willie Walsh, à qual pertence a transportadora britânica, já anunciou a sua intenção de apelar contra esta multa.A British Airways tem 28 dias para rebater a multa que equivale a 1,5% da faturação da empresa mundial no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.Entre o dia 21 de agosto e o dia 05 de setembro mais de 380 mil pagamentos à British Airways efetuados através de cartão eletrónico foram alvo de um "sofisticado" ato de pirataria informática.Segundo a companhia de aviação os pagamentos afetados foram efetuados através da página da internet e da aplicação móvel da British Airways.