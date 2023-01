British Royal Mail alvo de ataque informático

A British Royal Mail, uma das maiores empresas de correio e encomendas do mundo, com sede em Inglaterra, informou esta quarta-feira que foi alvo de um "ataque informático".



A Empresa revelou, num comunicado, através do seu website, que está "temporariamente impedida de fazer envios para o estrangeiro", porque está a sofrer "graves perturbações nos serviços de exportação internacional". Contudo, a empresa afirma que "continuam a efetuar operações internas, mas com alguns atrasos".





"As nossas equipas estão a trabalhar 24 horas por dia para resolver este problema".





Depois do ataque, a empresa começou uma investigação e comunicaram "o incidente aos [nossos] reguladores e às autoridades de segurança responsáveis", pode ler-se no comunicado.