Britney Spears testemunhou esta quarta-feira em tribunal sobre a tutela, concedida em 2008, que dá ao pai todo o controlo sobre a sua carreira. No testemunho, em que a cantora pop americana fala sobre as restritas regras do pai, Britney compara-se a uma vítima de tráfico sexual e diz chorar todos os dias.





A estrela alega que tem sido forçada a trabalhar contra a sua vontade, incluindo uma digressão, em 2018, que diz ter concordado por medo, alegando que o seu empresário lhe deu a papelada para assinar assim que saísse do palco em Las Vegas. "Disse que me iria processar se eu não seguisse com a digressão", afirmou Britney. "Por medo, eu fiz aquela digressão", conclui.A artista de 39 anos diz que tutela a impediu de tomar decisões importantes sobre a sua vida e finanças nos últimos 13 anos. "É uma mentira dizer que estou feliz. Estou traumatizada. Estou em choque. Não estou feliz. Não consigo dormir. Choro todos os dias", disse em tribunal.Spears vai mais longe e diz querer que o pai Jamie fique na prisão pelo pai que desempenhou na tutela que lhe foi concedido e diz ainda querer processar a família por o ter apoiado.Sobre a sugestão de que o seu testemunho fosse ouvido em privado, Britney diz que quis que o seu testemunho fosse público após anos de silêncio. "A última vez que falei consigo [o juiz]... fez-me sentir como se estivesse morta. Estou a dizer-lhe novamente porque não estou a mentir... então talvez possa entender a profundidade e o grau e os danos... Eu mereço mudanças", sublinhou.A cantora sublinhou ainda o impacto que esta tutela teve na sua vida pessoal mais íntima. Britney diz que não pôde realizar o sonho de se casar e ter mais filhos com o namorado Sam porque foi forçada pela sua equipa a usar contraceção. "Eu tenho um DIU dentro de mim", disse acrescentando que a sua equipa "não quer que tenha mais filhos"."Na Califórnia, a única coisa semelhante a isso é chamada de tráfico sexual, fazendo com que qualquer pessoa trabalhe contra sua vontade, levando todos os seus pertences, cartão de crédito, dinheiro, telefone, passaporte", descreveu comparando-se a uma vítima de tráfico sexual.Após o seu testemunho, Jamie Spears pediu desculpa pela dor causada à filha e diz ter saudades de Britney.De referir que a artista está sob uma polémica tutela legal desde 2008. Tanto a vida financeira como pessoal da estrela de 39 anos têm sido maioritariamente administradas por Jamie Spears desde que Britney teve uma depressão pública há mais de uma década. Muitos dos seus fãs mobilizaram-se com uma campanha online sob o slogan "FreeBritney" nos últimos anos para que a mesma seja libertada do controlo do pai.