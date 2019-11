Britney Spears rapou o cabelo há 12 anos e o motivo foi confirmado agora

Com as suas tranças e inocência no seu primeiro single ‘Baby One More Time’, Britney Spears tornou-se uma sensação da noite para o dia. Ganhou milhões de euros, fez digressões mundiais e chegou a ser considerada a celebridade mais poderosa do mundo pela revista Forbes.

No entanto, apesar do sucesso, a sua vida começou a desmoronar-se anos mais tarde.

O documentário do New Channel 5 explora os motivos que desencadearam ao ‘colapso’ que levou a cantora a rapar o cabelo e a comportar-se de forma perturbada.

Segundo o jornal Mirror, Britney casou com o dançarino Kevin Federline do qual resultou dois filhos. Dois meses após o nascimento do segundo filho, em novembro de 2006, a cantora pediu o divórcio justificando as diferenças do casal como o motivo da separação.

A morte da sua tia Sandra Covington em janeiro de 2017 veio agravar o seu estado mental.

"Britney estava desesperada por amor. Desde tenra idade que Britney queria que todos a amassem, incluindo Kevin. Acho que quando não deu certo, foi doloroso para ela", afirmou Rob Shuter, ex-editor executivo da US OK Magazine.

Em fevereiro de 2007, Spears foi enviada para o centro de reabilitação na ilha Antígua, mas voltou para os Estados Unidos e foi a casa de Kevin, onde ele se recusou a deixá-la ver os filhos.

Irritada e frustrada, a cantora dirigiu-se a um cabeleireiro próximo e pediu à cabeleireira Esther Tognozz que lhe rapasse o cabelo. A mulher recusou o pedido e tentou convencê-la de que não o deveria fazer. Britney convicta da sua vontade, pegou numa tesoura e cortou o cabelo.

"Ela tinha dois guarda-costas supostamente a garantir que os paparazzi não estavam a tirar fotos", contou a cabeleireira.

Após o incidente, seguiu para um estúdio de tatuagens, onde confidenciou à tatuadora Emily Wynee-Hughes o motivo pelo qual o fez. "Eu simplesmente não quero ninguém a tocar na minha cabeça. Eu não quero ninguém a tocar no meu cabelo. Estou cansada que as pessoas o façam", justificou a cantora, segundo Wynne-Hughes.