Broadway suspende espetáculos em Nova Iorque até maio de 2021

A Liga da Broadway anunciou esta sexta-feira a suspensão de espetáculos teatrais da Broadway, em Nova Iorque, até ao final de maio devido à propagação da Covid-19.

"Com quase 97 mil trabalhadores que contam com a Broadway para o seu sustento e um impacto económico anual de 14,8 mil milhões de dólares [12,5 mil milhões de euros] para a cidade, os nossos membros estão empenhados numa reabertura tão rápida quanto permitido pelas condições", afirmou, em comunicado, a presidente da Liga da Broadway, Charlotte St. Martin.





Alguns atores de Hollywood apelam aos fãs que comprem bilhetes para forçar as salas de espetáculos a abrir e assim ajudarem a indústria.As apresentações da Broadway foram suspensas a 12 de março de 2020 com 31 produções em exibição, no início da pandemia do novo coronavírus.