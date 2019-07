Bronzear e emagrecer ao mesmo tempo. Descubra como

Com a chegada do verão há duas coisas que estão sempre presentes: manter a boa forma e um bronzeado bonito.

Para alcançar este objetivo, a norte-americana Medical Daily avançou uma publicação onde revela quatro benefícios de fazer uma caminhada na praia.

A vitamina D

A vitamina D é essencial para melhorar a absorção de cálcio e fortalecer os ossos. A boa notícia é que 90 % destes nutrientes são adquiridos pelo organismo através da exposição ao sol (só 10% através da alimentação).



Por isso, fazer uma caminhada matinal ou à tarde – evitando as horas de maior calor – pode ser determinante para alcançar um bronze saudável e bonito, enquanto desfruta da paisagem e mantém a forma.

Calorias

Qualquer atividade física que seja feita na areia produz efeitos melhores (e mais rápidos). De acordo com alguns investigadores, a diferença entre correr na praia ou num piso duro pode mesmo alcançar os 60%, uma vez que promove um esforço maior dos músculos.

Coordenação motora

Mais uma vez, devido à superfície da praia ser irregular, o corpo é forçado a fazer constantes adaptações para se manter na posição certa. Essa situação promove o equilíbrio, a força e a flexibilidade e, consequentemente, a coordenação motora.

Stress

Há vários estudos que comprovam que a prática de exercício físico aumenta, de uma forma geral, os níveis hormonais relacionados com o bem-estar. No entanto, este artigo sugere que esse bem-estar duplique com o contacto com a natureza.