Brunei nomeia pela primeira vez uma mulher para liderar ministério

O sultão e primeiro-ministro do Brunei, Hassanal Bolkiah, nomeou pela primeira vez uma mulher para liderar um ministério do sultanato do Sudeste Asiático, durante um anúncio de uma reforma governamental.

Hassanal Bolkiah, que está à frente de vários ministérios, incluindo os Negócios Estrangeiros e a Defesa, afirmou numa mensagem televisiva, na terça-feira, que Hajah Romaizah vai cumprir um mandato de quatro anos como ministra da Educação.

Ex-vice-ministra desta mesma área, Romaizah torna-se assim na primeira mulher a liderar uma pasta governamental. No passado, outras mulheres, na maioria familiares do sultão, ocuparam cargos de vice-ministra ou procuradora-geral.