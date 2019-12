Bruxelas acompanha "de forma próxima" situação em Malta após morte de jornalista

A Comissão Europeia disse esta terça-feira estar a "acompanhar de forma muito próxima" a situação do Estado de direito em Malta, posta em causa após o assassínio de uma jornalista de investigação e o envolvimento do Governo neste caso.

"Como a presidente [do executivo comunitário], Von der Leyen, deixou claro, estamos preocupados com os recentes desenvolvimentos em Malta. A Comissão tem vindo a acompanhar os desenvolvimentos de forma muito próxima", afirmou a comissária europeia para a Justiça, Vera Jourová, falando na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

De acordo com a responsável, o executivo comunitário "condena o assassínio da jornalista".