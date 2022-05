Bruxelas acusa Apple de abuso de posição dominante no mercado das carteiras digitais

A Comissão Europeia acusou esta segunda-feira a 'gigante' tecnológica Apple de abuso de posição dominante no mercado das carteiras digitais com o Apple Pay, sistema de pagamentos para dispositivos da marca, ao limitar o acesso a outros operadores.

"A Comissão Europeia informou a Apple da sua opinião preliminar de que abusou da sua posição dominante nos mercados de carteiras móveis em dispositivos iOS [sistema operacional móvel da Apple]", indica o executivo comunitário em comunicado, anunciando que enviou uma declaração de objeções à tecnológica norte-americana.

De acordo com Bruxelas, "ao limitar o acesso a uma tecnologia padrão utilizada para pagamentos sem contacto com dispositivos móveis em lojas físicas [o chamado 'tap and go', ou seja, através de aproximação] a Apple restringe a concorrência no mercado de carteiras móveis em iOS".