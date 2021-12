Bruxelas aperta regras para acabar com a evasão fiscal na UE

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira regras mais apertadas para acabar com as empresas-fantasma e a evasão fiscal na União Europeia (UE), estabelecendo que empresas com atividade económica nula ou mínima não possam obter quaisquer benefícios fiscais.

"A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira uma iniciativa fundamental no combate ao recurso abusivo a entidades fictícias para efeitos fiscais indevidos. A proposta esta quarta-feira apresentada deve garantir que as entidades da UE com uma atividade económica nula ou mínima não usufruem de quaisquer benefícios fiscais e que não representam qualquer encargo financeiro para os contribuintes", informa a instituição em comunicado.

O objetivo é, dessa forma, combater as chamadas empresas-fantasma, entidades que, embora registadas, não existem realmente e são usadas para realizar operações financeiras ilegais como a 'fuga' aos impostos.