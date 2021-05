Bruxelas aprova aumento para 310 milhões de euros de ajudas estatais à companhia aérea Alitalia

A Comissão Europeia (CE) considerou esta quarta-feira que as ajudas de 310 milhões de euros concedidas pelo Governo italiano para indemnizar a companhia aérea italiana Alitalia pelos danos causados pela pandemia estão em linha com as normas da União Europeia (UE).

As restrições impostas em Itália e noutros países para limitar a propagação de uma segunda e terceira vagas da pandemia do novo coronavírus afetaram fortemente as operações da Alitalia, justificou a Comissão em comunicado.

A Comissão considerou que o surto de coronavírus pode ser considerado um acontecimento "excecional", uma vez que é um acontecimento "extraordinário e imprevisível" com um impacto económico significativo.

A companhia aérea sofreu perdas operacionais significativas até pelo menos 31 de janeiro de 2021, pelo que as autoridades italianas concederam uma compensação adicional de 12,835 milhões de euros.

O montante total do auxílio de compensação de danos a favor da Alitalia que foi notificado pela Itália e aprovado pela Comissão ascende agora a mais de 310 milhões de euros, disse Bruxelas.