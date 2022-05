Bruxelas aprova mapa para ajudas regionais à Irlanda do Norte

A Comissão Europeia aprovou hoje o mapa de ajudas de Estado à Irlanda do Norte até 2017, no âmbito do protocolo para o enclave incluído no acordo de saída do Reino Unido, 'Brexit'.

Segundo um comunicado de imprensa do executivo comunitário, as ajudas regionais aplicam-se de 1 de janeiro deste ano até 31 de dezembro de 2027, permitindo apoiar as regiões da União Europeia (UE) mais desfavorecidas, de forma a reduzir as disparidades em termos de bem-estar económico, rendimentos e desemprego.

As regras da UE para ajudas regionais aplicam-se à Irlanda do Norte no âmbito de um protocolo celebrado com a República da Irlanda, e incluído no acordo do 'Brexit', que prevê a ligação desta ao mercado único e a ausência de uma fronteira física na ilha.

Neste âmbito, o comissário europeu para as Relações Interinstitucionais, Maros Sefcovic, apelou, através da rede social Twitter, ao Governo britânico para que se abstenha de ações unilaterais e respeite o protocolo.