Bruxelas aprova plano de recuperação da Croácia de 6,300 millhões de euros

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que aprovou o "ambicioso" plano de recuperação e resiliência da Croácia, que, com 6.300 milhões de euros, é, proporcionalmente, o maior dos 27.

"Este é um plano brilhante, muito ambicioso. Com 6,3 mil milhões de euros, a Croácia será o maior destinatário do fundo de recuperação e resiliência, em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB), em comparação com outros países membros", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa em Zagreb.

O volume previsto equivale a 11,6% do PIB da Croácia em 2019, sendo que o primeiro desembolso que o país adriático receberá será de 818 milhões de euros (13% do total), a título de pré-financiamento.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, o projeto "irá contribuir para um futuro mais verde e digital para todos os cidadãos croatas", dedicando 40% dos recursos destinados aos objetivos climáticos e 20% à transição digital.

Na mesma conferência de imprensa, o primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, elogiou o plano de recuperação da pandemia de Covid-19 adotado pela União Europeia, que ascende a um total de 800.000 milhões de euros para o quinquénio 2021-2026, como "a maior expressão da solidariedade europeia".

Plenkovic agradeceu também a ajuda recebida de Bruxelas, no valor de 1.000 milhões de euros, para a reconstrução e reparação dos danos sofridos nos dois sismos que abalaram o país em 2020.