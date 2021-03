Bruxelas atrasa mudanças na TAP

Os primeiros sinais de mudança na TAP só deverão começar a sentir-se depois de abril, assim que Bruxelas aprove o plano de recuperação da companhia. Os atrasos nas negociações com os sindicatos tiveram impacto no processo, que o Governo esperava ver fechado ainda no primeiro trimestre.





Até 2024, estima-se que seja necessário aplicar 3,7 mil milhões de euros na TAP. Apesar de a pandemia ter agravado os balanços, com perdas nas receitas que devem ficar acima dos mil milhões em 2020, as dificuldades sentidas pela transportadora nacional têm já várias décadas. Negócios ruinosos e estratégias altamente contestadas marcaram este novo milénio.

Frota menor contraria anterior estratégia

Além da redução de pessoal e cortes nos salários, a reestruturação da TAP vai também ter impacto na frota da companhia, que tinha sido alargada nos últimos anos. Com 108 aviões no final do ano passado, a TAP terá de vender 20 equipamentos para atingir as 88 aeronaves previstas no plano entregue a Bruxelas. Em setembro, já em contexto de pandemia, a empresa adiou a compra de 15 aviões, alcançando uma poupança de 856 milhões.



Alemão apontado como futuro líder da companhia nacional

O alemão Jaan Albrecht Binderberger tem sido apontado como o candidato favorito para substituir Ramiro Sequeira na liderança da TAP. Com uma carreira na aviação com mais de 40 anos, esteve à frente da Saudi Arabian Airlines e presidiu à Star Alliance. O nome, que o Governo português tem recusado comentar, só deverá ser confirmado após Bruxelas aprovar o plano de reestruturação da TAP.



Saídas ameaçam regras da empresa

As três saídas do conselho de administração da TAP, como a de Diogo Lacerda Machado, deixarão a TAP sem o número mínimo de gestores previsto nos estatutos. Maio deverá ser marcado pela entrada de novos nomes.