Bruxelas avança com 15 milhões de euros para ajudar população síria e libanesa

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira um pacote de 15 milhões de euros em apoio humanitário para a população na Síria e no Líbano, incluindo refugiados que estão em situações mais vulneráveis.

Em comunicado, Bruxelas anunciou "15 milhões de euros em ajuda humanitária às pessoas mais vulneráveis na Síria e no Líbano, incluindo refugiados e libaneses necessitados".

Do total anunciado, 11,5 milhões de euros têm como destino a Síria e os restantes 3,5 milhões de euros o Líbano.

Os 15 milhões de euros são destinados à ajuda alimentar, apoio ao saneamento, água e produtos de higiene, assim como a coberturas das "necessidades dos sírios dentro do país, assim como os refugiados e as pessoas mais vulneráveis no Líbano".

O apoio da Comissão Europeia surge numa altura em que as tensões no Médio Oriente aumentaram e a situação diplomática está a deteriorar-se entre os Estados árabes e Israel, desde o início da ofensiva israelita na Faixa de Gaza contra o movimento islamita Hamas.

O Hamas perpetrou um atentado no dia 07 de outubro no território israelita, considerado o maior ataque contra a população judaica desde a Segunda Guerra Mundial, e sequestrou mais de 200 pessoas.

Telavive lançou no dia seguinte uma operação contra o Hamas na Faixa de Gaza, território que é controlado pelo movimento islamita.

Contudo, os bombardeamentos incessantes e a morte de mais de 10.000 pessoas em apenas quatro semanas, incluindo milhares de crianças, desencadeou uma onde de contestação, incluindo dentro de Israel, ao modo como o Governo de Benjamin Netanyahu está a conduzir as operações militares.