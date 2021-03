Bruxelas confia que calendário do plano de recuperação para superar a crise da covid-19 será cumprido

A Comissão Europeia manifestou-se hoje confiante de que o calendário de execução do plano de recuperação acordado pelos 27 para superar a crise da covid-19 não será comprometido pela suspensão da sua ratificação na Alemanha, decidida pelo Tribunal Constitucional.

Na passada sexta-feira, no mesmo dia em que o parlamento alemão, o Bundestag, aprovou a decisão de recursos próprios -- que permite à Comissão ir aos mercados emitir dívida comum para angariar os 750 mil milhões de euros que financiarão o Fundo de Recuperação -, o Tribunal Constitucional alemão proibiu o Presidente, Frank-Walter Steinmeier, de assinar a lei que ratifica o Fundo de Recuperação até que os juízes se pronunciem sobre um recurso apresentado por um grupo 'animado' pelo partido de extrema-direita Alternativa pela Alemanha (AfD), a questionar a sua constitucionalidade.

Na conferência de imprensa diária de hoje do executivo comunitário, o porta-voz com a pasta do Orçamento, assegurou que "a Comissão está convencida de que a legalidade da decisão sobre os recursos próprios está em ordem" e nota também que "a validade da decisão sobre recursos próprios não foi colocada em causa pelo Tribunal Constitucional".