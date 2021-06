Bruxelas confirma fim de retaliação com Washington por ajudas públicas à aviação

A Comissão Europeia confirmou esta terça-feira um acordo com os Estados Unidos para acabar com as tarifas retaliatórias impostas pela União Europeia (UE) e pela administração norte-americana por ajudas públicas à aviação, esperando acabar com outras disputas comerciais.

"Chegámos a acordo para terminar com a disputa da Airbus-Boeing. Isto prova que a relação transatlântica está a passar ao nível seguinte", anuncia o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis, numa declaração publicada através da rede social Twitter.

Após um acordo alcançado na primeira cimeira entre a UE e os Estados Unidos desde 2017, realizada esta terça-feira presencialmente na capital belga, Valdis Dombrovskis diz que Bruxelas e Washington terão agora "tempo e espaço para encontrar uma solução duradoura, enquanto se poupam milhares de milhões de euros em encargos".