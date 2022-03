Bruxelas desembolsa 523 milhões de euros para Portugal em empréstimos para salvaguardar empregos devido à Covid-19

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira ter desembolsado 523 milhões de euros para Portugal em empréstimos para apoiar trabalho a tempo reduzido e outros programas para salvaguardar empregos devido à covid-19, com 5,9 mil milhões já distribuídos ao país.

Em causa está o SURE, o programa da União Europeia (UE) criado durante a pandemia para financiar esquemas de trabalho a tempo reduzido e manter os empregos, no âmbito do qual "a Comissão Europeia desembolsou hoje 2,17 mil milhões de euros para três Estados-membros da UE na oitava prestação de apoio financeiro", dos quais 523 milhões de euros foram mobilizados para Portugal.

Em comunicado de imprensa, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, destaca que, "com estes desembolsos adicionais, o SURE continua a apoiar os trabalhadores e as empresas na Hungria, Polónia e Portugal", sendo ainda um "exemplo notável da diferença que a ação comum da UE pode fazer pelos cidadãos em tempos de crise".