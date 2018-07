Bruxelas divulga previsões económicas intercalares de verão esta quinta-feira

Previsões contemplam estimativas de evolução do PIB e inflação em todos os Estados-membros.

Por Lusa | 05:37

A Comissão Europeia divulga esta quinta-feira, em Bruxelas, as previsões económicas intercalares de verão, que contemplam estimativas de evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e inflação em todos os Estados-membros.

Nas anteriores previsões, da primavera, divulgadas em maio, o executivo comunitário previa que o crescimento da economia portuguesa permanecesse "robusto", após a "forte aceleração" de 2,7% do PIB em 2017, mas abrandasse este ano e no próximo, ao avançar 2,3% e 2%, respetivamente (no caso de 2019 abaixo das expectativas do Governo, que previa um crescimento de 2,3% tanto em 2018 como em 2019).

Já a nível da inflação em Portugal, Bruxelas estimou na primavera que abrandasse para 1,2% este ano e recuperasse para 1,6% no próximo, em resultado dos aumentos salariais graduais que devem puxar pelos preços dos bens.