Bruxelas espera que Portugal ajude a acelerar produção de vacinas contra Covid-19

A Comissão Europeia espera que a presidência portuguesa da União Europeia (UE) consiga "acrescentar algo" às negociações para acelerar a produção de vacinas contra a Covid-19, promovendo nomeadamente discussões entre Estados-membros, disse esta quarta-feira o comissário do Mercado Interno.

"Na próxima semana, participarei no Conselho de Competitividade, com todos os ministros da Indústria, no âmbito da presidência portuguesa da UE, e claro que quero ter uma discussão sobre esta matéria", declarou Thierry Breton, falando com um grupo de media europeus em Bruxelas, incluindo a agência Lusa.

Respondendo a uma questão da Lusa neste 'briefing' após a apresentação do novo plano da Comissão Europeia de preparação contra a Covid-19 face à ameaça das variantes do coronavírus, o responsável francês notou que "é crucial que se consiga acelerar o processo industrial" de vacinas na UE.