Bruxelas investiga BMW, Daimler e Volkswagen por suspeita de cartel

Empresas são suspeitas de terem limitado o desenvolvimento de tecnologia de energia limpa.

Por Jornal de Negócios | 10:42

Bruxelas está a investigar a BMW, a Daimler e a Volkswagen. Em causa estão suspeitas de conluio para limitar a concorrência no desenvolvimento de tecnologia de energia limpa, que tem como objetivo reduzir as emissões poluentes nos veículos."A Comissão Europeia está a investigar se a BMW, a Daimler e a Volkswagen chegaram a acordo para não competirem umas contras as outras no desenvolvimento de sistemas importantes de redução de emissões poluentes em carros a gasolina e diesel", afirmou a comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, de acordo com um comunicado de Bruxelas, citado pelo Jornal de Negócios. A comissária acrescenta ainda que "se se provar [que as empresas fizeram este acordo], este conluio pode ter negado aos consumidores a oportunidade de comprarem carros menos poluentes, apesar de a tecnologia estar disponível para os fabricantes".