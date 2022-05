Bruxelas já foi notificada sobre exceção ibérica e garante rápido aval

Portugal e Espanha já notificaram formalmente a Comissão Europeia sobre o mecanismo temporário para limitar o preço médio do gás na Península Ibérica nos 50 euros por MWh, informou a instituição, garantindo "empenho" para rápida avaliação da medida.

"Espanha e Portugal já notificaram formalmente o mecanismo temporário de emergência para mitigar o impacto dos preços dos combustíveis fósseis no preço grossista da eletricidade no Mercado Ibérico da Eletricidade", informou fonte oficial do executivo comunitário em resposta escrita enviada à agência Lusa.

E, de acordo com a mesma fonte, "a Comissão está empenhada em ultimar rapidamente a sua avaliação".