Bruxelas mobiliza ajuda de 2 milhões de euros para vítimas do tufão Mangkhut nas Filipinas

Por Lusa | 12:05

A Comissão Europeia anunciou hoje a mobilização de um pacote de ajuda de emergência no montante de dois milhões de euros para apoiar as vítimas do tufão Mangkhut nas Filipinas.

Sublinhando "os devastadores efeitos" do tufão, que provocou 74 mortos nas Filipinas, de acordo com o mais recente balanço, o comissário europeu responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, precisou que a ajuda se destina a garantir abrigo, distribuição de bens de primeira necessidade, água, saneamento e segurança alimentar "para os mais vulneráveis entre aqueles que perderam as suas casas".

A União Europeia irá financiar organizações humanitárias que já se encontram a trabalhar nas áreas afetadas e também está a prestar apoio com a disponibilização do serviço de cartografia por satélite "Copernicus" para um levantamento das áreas mais afetadas, indicou o executivo comunitário.