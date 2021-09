Bruxelas prevê início das negociações de investimento com Índia em nova estratégia regional

A Comissão Europeia quer melhorar as relações comerciais da União Europeia (UE) com o Indo-Pacífico, segundo a estratégia apresentada esta quinta-feira, que prevê início das negociações de investimento com a Índia, como acordado durante a presidência portuguesa do Conselho.

Em causa está a estratégia para o Indo-Pacífico, com a qual Bruxelas pretende ganhar peso na região, impulsionando o comércio e a cooperação com os países da região, mas também promover a segurança com uma maior presença naval.

No que toca ao comércio, uma das metas estipuladas é a retoma das negociações comerciais e o início das negociações de investimento com a Índia, sendo ainda mencionadas as intenções de concluir as negociações comerciais com a Austrália, Indonésia e Nova Zelândia e um acordo de parceria económica com a Comunidade da África Oriental, bem como de avaliar um reatar das negociações comerciais com Malásia, Filipinas e Tailândia e ainda a negociação eventual de um acordo comercial inter-regional com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).