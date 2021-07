Bruxelas propõe nova autoridade da UE para combater branqueamento de capitais

A Comissão Europeia propôs hoje a criação de uma nova autoridade da União Europeia para combater o branqueamento de capitais, no âmbito de várias propostas legislativas adotadas para reforçar a luta contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

De acordo com o executivo comunitário, "o objetivo deste pacote é melhorar a deteção de transações e atividades suspeitas, e colmatar as lacunas utilizadas pelos criminosos para branquear o produto ilícito ou financiar atividades terroristas através do sistema financeiro", pelo que "também ajudará a proteger os europeus do terrorismo e do crime organizado".

Embora o pacote hoje proposto englobe outras três iniciativas legislativas, algumas das quais de revisão das diretivas e regras atuais, a Comissão assume que, "no centro do pacote legislativo está a criação de uma nova Autoridade da UE que irá transformar a supervisão de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo na UE e reforçar a cooperação entre as Unidades de Informação Financeira ".