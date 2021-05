Bruxelas quer utilizadores a rotularem informação "problemática" nas redes sociais

A Comissão Europeia quer "capacitar os utilizadores" das plataformas digitais, como as redes sociais Facebook e Twitter, e pô-los a assinalar informação falsa, criando "rótulos de aviso" para alertar sobre "conteúdos problemáticos", nomeadamente relacionados com a pandemia.

Em causa está um reforço do código de conduta criado em 2018 pelo executivo comunitário e subscrito por várias plataformas digitais contra as 'fake news' (falsas notícias) na internet, um "passo importante para tornar o mundo digital mais transparente, responsável e seguro", afirma a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, Vera Jourová.

Falando numa entrevista de antecipação com vários meios europeus em Bruxelas, incluindo a Agência Lusa, Vera Jourová explicou que este "código de conduta renovado e atualizado" visa desde logo "capacitar os utilizadores para que eles possam saber o que se passa e porque veem certas coisas".